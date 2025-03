Christian Chávez lamenta ter sido “tirado do armário” contra sua vontade

Em 2007, aos 23 anos de idade, Christian Chávez se assumiu gay. Mas ele não estava pronto. Ao Na Palma da Mari, o cantor disse que a imprensa o obrigou a “sair do armário” e isso foi muito traumático para ele.

“Eu comecei uma espiral de autodestruição, sabe? Porque eu não sabia como me amar, como me aceitar e como me respeitar”, lamenta.

Christian explica que forçar essa situação quando alguém não está pronto é muito agressivo.