Chuvas fortes provocam alagamentos em Cobija; bairros próximos ao Igarapé Bahia são os mais atingidos

As fortes chuvas que atingiram a região Perla Del Acre, no departamento de Pando, causaram inundações em Cobija, na Bolívia, nas últimas semanas. O Igarapé Bahia, que separa Epitaciolândia (Acre) e Cobija (Pando), transbordou, afetando gravemente bairros próximos ao manancial. As informações são do site O Alto Acre.

Os bairros Petrolíferos e Bahia foram os mais prejudicados, com ruas e residências parcialmente alagadas. Até o momento, não há registros de danos em Epitaciolândia. As autoridades locais estão monitorando a situação de perto e já emitiram alertas para mais chuvas durante a semana.

Equipes da Defesa Civil e emergenciais estão atuando na assistência às vítimas e no controle da situação, com a população sendo orientada a evitar áreas alagadas.

O aumento das precipitações pode agravar ainda mais o cenário, o que tem gerado preocupações em relação à infraestrutura local e à segurança dos moradores.