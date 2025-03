Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas em Rio Branco; vítimas foram arremessadas no asfalto

Os motociclistas Adalberto e Eduardo Renan Pinheiro, de 22 anos, ficaram feridos após uma colisão frontal na noite desta sexta-feira (7), na Rua Isaura Parente, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

Segundo informações, Adalberto trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta Yamaha Factor vermelha quando foi surpreendido por Eduardo Renan Pinheiro, que seguia no sentido oposto, centro-bairro, em uma Honda Fan preta. De forma inesperada, Eduardo invadiu a contramão e bateu de frente com a moto de Adalberto. Com o impacto, ambos foram arremessados ao asfalto.

Populares prestaram ajuda às vítimas e acionaram a polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias de suporte básico para socorrer os motociclistas. Eduardo foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco com queixas de dor de cabeça e dormência na perna esquerda. Seu estado de saúde foi considerado estável. Já Adalberto foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, com escoriações pelo corpo, também em estado estável.

O Batalhão de Trânsito (BPtran) esteve no local para isolar a área e realizar a perícia. Após a conclusão dos trabalhos, as motocicletas foram entregues aos familiares das vítimas.