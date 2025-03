Com Rio Acre próximo dos 16 metros, mais de 200 pessoas estão em abrigos na capital; veja números

O nível do Rio Acre se aproxima dos 16 metros. Na manhã deste sábado (15) o manancial alcançou a marca de 15,71 m. Com 41 bairros atingidos pelas águas, a movimentação no Parque de Exposições Wildy Viana e em outro abrigo na capital aumenta a cada instante.

A capital acreana está com dois abrigos ativos: são 69 famílias estão nos dois pontos, com 208 pessoas alojadas. Na zona rural, 15 comunidades e 930 famílias já foram afetadas.

Estimasse que 4.100 famílias foram atingidas pela cheia em Rio Branco.

A tendência é que esse número aumente, pois as águas continuam subindo em Rio Branco. De acordo com a Defesa Civil Municipal de Rio Branco, mais de 7 mil famílias já foram atingidas pela cheia. A previsão para este sábado é de chuva na capital, de acordo com o boletim da Defesa Civil, 5,8 mm de chuva é esperado nessas 24 horas.