Comemoração de acreanos pela vitória no Oscar em bar de Rio Branco ganha destaque no Jornal Nacional

O Jornal Nacional exibiu nesta segunda-feira (3) uma matéria especial sobre as comemorações dos brasileiros pela vitória do filme Ainda Estou Aqui no Oscar 2025.

Entre os vídeos exibidos na reportagem especial, estava o da comemoração de acreanos no bar Tonheiros, um dos mais conhecidos de Rio Branco, no bairro Tucumã.

O vídeo da comemoração havia sido divulgado pelo ContilNet na noite da premiação.

O longa fez história e se tornou o primeiro filme brasileiro a vencer a categoria. Ainda Estou Aqui concorria contra “Emilia Pérez” (França), “Flow” (Letônia), “A Garota da Agulha” (Dinamarca) e “A Semente do Fruto Sagrado” (Alemanha).

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, Ainda Estou Aqui narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres e por Fernanda Montenegro, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970. O longa mostra ainda a passagem dos anos, que acompanha um diagnóstico de Alzheimer, trazendo um relato de sua vida com a doença.

Veja a reportagem do Jornal Nacional: