Concurso PF: veja o que cada carreira faz; 1.000 vagas em 2025

O edital do concurso PF (Polícia Federal) está autorizado e uma dúvida comum entre os concurseiros é em relação às atribuições de cada carreira!

De acordo com fontes ligadas à Polícia Federal, o Direção Concursos obteve a informação de que será publicado apenas um edital com 1.000 vagas imediatas em 2025 e será realizada a convocação de mais 1.000 vagas excedentes em 2026, o que totaliza o quantitativo de duas mil vagas autorizadas.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Delegado: 120 vagas;

Perito: 69 vagas;

Agente: 630 vagas;

Escrivão: 160 vagas; e

Papiloscopista: 21 vagas.

Os salários iniciais variam entre R$ 14.164,81 e R$ 26.800,00. Além disso, segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) elaborou uma nota técnica que prevê que as nomeações ocorram em dezembro de 2025!

Com isso, a previsão que o edital seja publicado em agosto é afastada, pois o prazo seria curto, ou seja, o edital de abertura provavelmente sairá antes. Veja, abaixo, as atribuições dos cargos ofertados no concurso PF!

O que faz um Delegado da Polícia Federal? – Concurso PF

De acordo com o portal oficial da Polícia Federal, o aprovado no concurso PF para Delegado irá exercer as seguintes atividades:

instaurar e presidir procedimentos policiais de investigação, orientar e comandar a execução de investigações relacionadas com a prevenção e repressão de ilícitos penais, participar do planejamento de operações de segurança e investigações, supervisionar e executar missões de caráter sigiloso, participar da execução das medidas de segurança orgânica, bem como desempenhar outras atividades, semelhantes ou destinadas a apoiar o Órgão na consecução dos seus fins.

O que faz um Perito Criminal da Polícia Federal?

O Perito Criminal Federal exerce as funções abaixo:

realizar exames periciais em locais de infração penal, realizar exames em instrumentos utilizados, ou presumivelmente utilizados, na prática de infrações penais, proceder pesquisas de interesse do serviço, coletar dados e informações necessários à complementação dos exames periciais, participar da execução das medidas de segurança orgânica e zelar pelo cumprimento das mesmas, desempenhar outras atividades que visem apoiar técnica e administrativamente as metas da Instituição Policial, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

O que faz um Escrivão da Polícia Federal? – Concurso PF

O Escrivão é responsável por desempenhar as seguintes atividades:

dar cumprimento às formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, observando os prazos necessários ao preparo, à ultimação e à remessa de procedimentos policiais de investigação; acompanhar a autoridade policial, sempre que determinado, em diligências policiais, dirigir veículos policiais; cumprir medidas de segurança orgânica; atuar nos procedimentos policiais de investigação; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

O que faz um Agente da Polícia Federal?

O Agente tem como responsabilidade as seguintes atribuições:

executar investigações e operações policiais na prevenção e na repressão a ilícitos penais, dirigir veículos policiais, cumprir medidas de segurança orgânica, desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

O que faz um Papiloscopista da Polícia Federal?

O Papiloscopista possui as atribuições a seguir:

executar, orientar, supervisionar e fiscalizar os trabalhos papiloscópicos de coleta, análise, classificação, subclassificação, pesquisa, arquivamento e perícias, bem como assistir à autoridade policial e desenvolver estudos na área de papiloscopia, dirigir veículos policiais, cumprir medidas de segurança orgânica, desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

