Concurso PRF: novo edital para policial rodoviário? Iniciais de R$ 11.114,60

Um novo concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal) para policial rodoviário? O último certame da corporação foi realizado em 18 de janeiro de 2021, e organizado pelo Cebraspe, ofertou 1.500 vagas para a carreira de policial com salários iniciais de R$ 9.899,88!

O certame foi prorrogado desde a época de publicação do seu edital e diversas chamadas para excedentes foram publicadas desde então, com a quarta sendo divulgada em Diário Oficial da União na última quarta-feira (26/2).

Panorama do concurso PRF – Policial rodoviário

Como afirmado anteriormente, o último concurso PRF foi realizado em 2021 e ofertou 1.500 oportunidades para a carreira de policial rodoviário.

Um novo certame já foi solicitado ao Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), segundo o MJSP, e aguarda a autorização do novo edital. De acordo com o ministério, o MPO está analisando a ampliação do quadro legal de servidores da Polícia Rodoviária Federal e a autorização do futuro certame para administrativo.

A partir do último certame foram realizadas diversas chamadas para os convocados no curso de formação, os CFPs (Curso de Formação Policial). Com a prorrogação do último edital seguindo até dezembro de 2025, a PRF já declarou que planeja convocar todos os excedentes do último concurso PRF.

O que faz um Policial Rodoviário Federal no concurso PRF?

O Policial Rodoviário Federal (PRF) é o profissional responsável por garantir a segurança nas rodovias federais, fiscalizando o cumprimento das leis de trânsito, prevenindo acidentes e combatendo crimes nas estradas. Sua atuação envolve atividades operacionais, administrativas e estratégicas, conforme a progressão na carreira.

Sua principal responsabilidade é realizar o patrulhamento ostensivo e a fiscalização do tráfego rodoviário, garantindo que motoristas e veículos estejam em conformidade com a legislação vigente. Além disso, a PRF atua no atendimento e socorro a vítimas de acidentes rodoviários, combate ao tráfico de drogas e armas, transporte irregular de cargas e identificação de veículos roubados.

No dia a dia, esse profissional desempenha diversas funções de acordo com sua classe na carreira. Entre suas principais atribuições, destacam-se:

Fiscalização e policiamento ostensivo nas rodovias federais , garantindo a segurança do tráfego e o cumprimento das normas de trânsito.

, garantindo a segurança do tráfego e o cumprimento das normas de trânsito. Atendimento e socorro a vítimas de acidentes rodoviários , prestando os primeiros socorros e acionando os serviços de emergência.

, prestando os primeiros socorros e acionando os serviços de emergência. Execução e controle administrativo e operacional das atividades relacionadas à fiscalização e segurança nas rodovias.

das atividades relacionadas à fiscalização e segurança nas rodovias. Planejamento e coordenação de operações policiais , além de capacitação de agentes e articulação com outras instituições policiais.

, além de capacitação de agentes e articulação com outras instituições policiais. Supervisão e controle das atividades da PRF, incluindo ações de inteligência, corregedoria e intercâmbio com organizações policiais nacionais e internacionais.

Além dessas atividades, os policiais rodoviários federais desempenham um papel essencial na prevenção e repressão a crimes nas rodovias, contribuindo para a segurança pública e a proteção da sociedade.

Qual o salário do Policial Rodoviário Federal no concurso PRF?

Foi aprovado no final de maio de 2024, o Projeto de Lei 1213/24, do Poder Executivo, que prevê reajuste salarial de forma escalonada até 2026, com a primeira parcela em agosto de 2024.

Confira como fica o valor inicial do subsídio para o cargo de Policial Rodoviário Federal:

Agosto de 2024: R$ 11.114,60;

Maio de 2025: R$ 11.670,33; e

Maio de 2026: R$ 12.253,84.

Já ao final da carreira, na classe especial, a PRF poderá oferecer salário no valor de R$ 23.000,00.

Veja, abaixo, a tabela com a evolução remuneratória do cargo ao longo da carreira:

Quais os requisitos do concurso PRF?

No último concurso PRF, realizado em 2021, foram ofertadas vagas para policial rodoviário federal. Os requisitos para os candidatos eram de nível superior em qualquer área de formação.

Além disso, também foi cobrado que os aprovados já tivessem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria “B”, ou superior.

Confira alguns dos outros requisitos básicos mencionados no último edital:

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

estar em dia com as obrigações eleitorais;

estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

encontrar-se no pleno gozo dos direitos políticos; e

entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.

Último concurso PRF para policial rodoviário federal

O último edital do concurso PRF foi publicado em 2021. Organizado pelo Cebraspe, o certame ofertou 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Veja a estrutura das provas:

Provas Objetivas e Discursivas

Prova 1: Objetiva – Peso 1

Número de questões: 120

120 Divisão por blocos: Bloco I: 55 questões Bloco II: 30 questões Bloco III: 35 questões

Caráter: Eliminatório e Classificatório

Prova 2: Discursiva – Peso 1

Tipo de questão: Texto dissertativo de até 30 linhas

Texto dissertativo de até 30 linhas Caráter: Eliminatório e Classificatório

Outras Etapas do Concurso

Exame de Aptidão Física – Eliminatório

– Eliminatório Avaliação Psicológica – Eliminatório

– Eliminatório Apresentação de Documentos – Eliminatório

– Eliminatório Avaliação de Saúde – Eliminatório

– Eliminatório Avaliação de Títulos – Classificatório

– Classificatório Investigação Social – Eliminatório

