Conheça as mulheres pioneiras do Acre que quebraram tabus e marcaram a história

O Acre, com sua rica história marcada pela luta e conquistas, tem em suas mulheres pioneiras um exemplo de coragem, resiliência e contribuição fundamental para a construção da sociedade local.

Essas mulheres, muitas vezes ofuscadas por relatos predominantemente masculinos, desempenharam papéis cruciais na formação do estado, deixando um legado de transformação social, política e cultural.

A coluna traz agora uma lista com algumas das mulheres responsáveis por quebrar tabus e marcar a história do Acre.

Laélia Alcântara

Laelia Alcantara fez história ao se tornar a primeira mulher médica do estado e a primeira senadora do Acre. Além disso, ela conquistou um feito ainda mais significativo: foi a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no Senado Federal do Brasil, eleita pelo Acre.

Iolanda Fleming

Iolanda Fleming foi a primeira mulher a assumir o cargo de governadora do Acre, uma marca histórica que ocorreu em 1991. Nascida no estado, Iolanda teve uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público e pela luta em prol do desenvolvimento do Acre.

Angelina Gonçalves

Angelina Gonçalves foi uma das figuras femininas mais marcantes da Revolução Acreana, que ocorreu no início do século XX, quando o Acre lutava pela sua incorporação ao Brasil. Conhecida por sua coragem e determinação, ela participou ativamente da resistência contra as forças bolivianas e peruanas, que ameaçavam a soberania da região.

Maria Lúcia de Araújo

Maria Lúcia de Araújo fez história como a primeira deputada federal eleita pelo Acre, em 1982. Sua trajetória política foi marcada por sua atuação em prol dos direitos das mulheres, da educação e do desenvolvimento social do estado. Além disso, ela se destacou ao ser a única acreana a integrar a Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, onde teve papel fundamental na construção da Constituição Brasileira.

Eva Evangelista

Eva Evangelista fez história como a primeira mulher a se tornar desembargadora no Acre, rompendo barreiras no Judiciário estadual. Além de ser a primeira mulher a integrar o cargo de desembargadora, a decana também fez história ao se tornar a primeira mulher a presidir tanto o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) quanto o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC).

Terezinha Lavocat

Terezinha foi primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora de Justiça do Acre, conquistando um importante marco na carreira jurídica e no fortalecimento da representatividade feminina no sistema de justiça.

Marina Silva

Simplesmente escolhida uma das pessoas que podem mudar o mundo segundo a BBC de Londres. Marina Silva é uma das figuras mais emblemáticas da política brasileira.

Ela se tornou a primeira acreana a assumir um cargo de ministra da República, quando foi nomeada Ministra do Meio Ambiente em 2003, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Marina também fez história ao se tornar a senadora mais jovem do Brasil, eleita em 1994, aos 35 anos, representando o Acre no Senado Federal.

Dulcinéia Araújo

Dulcinéia Benício de Araújo fez história ao se tornar a primeira mulher a ocupar o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC).

Anos depois, agora em 2025, ela retornou ao cargo de presidente da Corte.

Olinda Batista

Olinda Batista foi a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), marcando um feito histórico na instituição e na educação brasileira.

Coronel Marta

A Polícia Militar do Acre, no auge dos seus 108 anos, teve pela primeira vez uma comandante mulher. A coronel Marta Renata foi um acerto e tanto de Gladson, que depois de mais de um século, entregou a espada de Plácido de Castro nas mãos de uma mulher.

Francisca Arara

Francisca Arara, primeira mulher a ocupar a inédita Secretaria de Povos Indígenas do Acre, foi outro ponto extremamente positivo da gestão do governador Gladson Cameli. Ela foi responsável por levar o nome do Acre nos maiores eventos internacionais do clima e colocar o estado no mais alto protagonismo mundial.

Sula Ximenes

Sula Ximenes fez história ao se tornar a primeira mulher a presidir o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).