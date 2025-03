Cura da ressaca: o guia alimentar para se recuperar rápido

Depois de uma noite de exageros no álcool, o dia seguinte pode ser desafiador. Dor de cabeça, náusea, fadiga e desidratação são alguns dos sintomas clássicos da ressaca. Mas a boa notícia é que a alimentação pode ser uma grande aliada para acelerar a recuperação e minimizar os efeitos do álcool no organismo.

Hidrate-se bem

O álcool tem um efeito diurético, fazendo com que o corpo perca mais líquidos e eletrólitos do que o normal, resultando na desidratação, uma das principais causas da ressaca. Por isso, o primeiro passo é repor esses líquidos. Água, água de coco e chás são ótimas opções. Bebidas isotônicas também podem ajudar a equilibrar os eletrólitos perdidos.

Alimentos que ajudam na Recuperação

Frutas e Vegetais: Ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, eles ajudam a combater o estresse oxidativo causado pelo álcool. Melancia, laranja, banana e folhas verdes são boas escolhas. Caldo de Carne ou Sopas Leves: Além de serem reconfortantes, ajudam a repor os eletrólitos perdidos e a fornecer energia de forma leve para o organismo. Ovos: Contêm cisteína, um aminoácido que auxilia na eliminação do acetaldeído, substância tóxica resultante da metabolização do álcool. Aveia: Rica em fibras, ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e fornece energia de forma gradual. Gengibre: Tem efeito anti-inflamatório e pode aliviar sintomas como náuseas e enjoos.

O que evitar?

Café em excesso : Embora pareça uma boa ideia para combater a fadiga, o café pode piorar a desidratação e irritar o estômago.

: Embora pareça uma boa ideia para combater a fadiga, o café pode piorar a desidratação e irritar o estômago. Alimentos gordurosos e processados : frituras e fast food podem sobrecarregar o fígado, que já está ocupado metabolizando o álcool.

: frituras e fast food podem sobrecarregar o fígado, que já está ocupado metabolizando o álcool. Mais álcool (recurso de “rebater” a ressaca): Pode até aliviar temporariamente os sintomas, mas prolonga o desconforto e o impacto negativo no organismo.

A melhor forma de evitar a ressaca é beber com moderação e sempre intercalar com água durante o consumo de bebidas alcoólicas. Mas se os sintomas já apareceram, investir em uma alimentação equilibrada e na hidratação pode ser a chave para uma recuperação mais rápida e eficaz!

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

Para mais informações: linklist.bio/luanadiniznutricionista