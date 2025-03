Dengue no Acre: Rio Branco lidera com mais de 2.300 casos em 2025; veja ranking por município

O Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde aponta que o Acre já soma 6.957 casos prováveis de dengue em 2025, conforme os dados mais recentes atualizados até 3 de março. Até o momento, três mortes foram confirmadas no estado em decorrência da doença, enquanto um óbito segue em investigação.

Rio Branco lidera o ranking estadual, com 2.391 casos prováveis e um óbito registrado. A capital concentra a maior parte dos casos, com destaque para as mulheres, que representam 53% dos infectados. A faixa etária mais atingida está entre 20 e 29 anos.

Na sequência, Cruzeiro do Sul aparece com 2.265 casos e também uma morte confirmada. Tarauacá ocupa o terceiro lugar, somando 632 registros e um óbito.

Além desses municípios, outras cidades também enfrentam alta nos números. Rodrigues Alves contabiliza 452 casos, seguido por Feijó, com 365, e Porto Walter, com 190 registros. Marechal Thaumaturgo, que já soma 100 casos, investiga um possível óbito associado à dengue.

Outros municípios também registraram casos da doença:

Xapuri (65)

Brasiléia (59)

Porto Acre (41)

Bujari (39)

Epitaciolândia (29)

Assis Brasil (21)

Mâncio Lima (21)

Capixaba (15)

Acrelândia (13)

Plácido de Castro (7)

Jordão (3)

Até o momento, Santa Rosa do Purus é o único município acreano sem casos notificados.

VEJA TAMBÉM: Acre segue na liderança dos estados do Brasil com maior incidência nos casos de dengue

O levantamento indica que a dengue tem atingido mais mulheres, que representam 54% das infecções, enquanto os homens correspondem a 46%. O grupo mais afetado é o de 20 a 29 anos, sendo que 851 casos foram registrados entre mulheres e 692 entre homens dessa faixa etária.

Os números divulgados pelo Ministério da Saúde podem sofrer alterações, pois dependem das informações repassadas pelas prefeituras, responsáveis por alimentar o sistema com dados atualizados sobre casos e óbitos. Com isso, os registros podem variar conforme novas informações forem inseridas.