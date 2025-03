Michelle Melo participa de debate sobre violência contra mulheres negras na Assemurb

Na manhã deste sábado (8), a deputada Dra. Michelle Melo esteve na Assemurb a convite da Associação de Mulheres Negras do Acre para participar de um importante debate sobre estratégias de combate à violência.

O encontro reuniu lideranças femininas e ativistas em busca de soluções para garantir mais segurança e justiça às mulheres.

Durante o evento, Dra. Michelle Melo destacou a importância da luta pela liberdade e pelo direito de ser mulher sem medo. “Não podemos aceitar que nos tirem a liberdade de ser mulher”, enfatizou a parlamentar.

Comprometida com a causa, a deputada reforçou seu apoio a iniciativas que promovam políticas públicas eficazes no enfrentamento à violência de gênero. “Seguimos na luta por um mundo mais seguro e justo”, declarou.

A reunião na Assemurb faz parte de uma série de diálogos promovidos pela Associação de Mulheres Negras do Acre, que busca ampliar a conscientização e mobilização social para combater a violência contra as mulheres, especialmente as negras, que são as mais vulneráveis a esse tipo de crime.