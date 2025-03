Eduardo Bolsonaro detona Walter Salles: “Psicopata cínico”

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais na noite dessa terça-feira (5/3) para detonar Walter Salles, diretor do filme Ainda Estou Aqui. O deputado federal afirmou que o filme fala sobre uma “ditadura inexistente” e que o cineasta é um “psicopata cínico” por “reclamar do governo americano”.

“Acredito que o sujeito que bate palmas para prisão de mães de família, idosos e trabalhadores inocentes, enquanto faz filme de uma ditadura inexistente e reclama do governo americano, que lhe dá todos os direitos e garantias para que suas reclamações públicas e mentirosas sejam respeitadas pelo sagrado direito da liberdade de expressão, define, em essência, o conceito do psicopata cínico”, disse o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no X.

Bolsonaro ainda afirmou que se Walter Salles criticasse o “regime instaurado pelo Alexandre de Moraes”, ele estaria “na cadeia gozando de todo o esplendor da democracia da esquerda”.

“Deve ser realmente muito difícil viver na ditadura americana”, completou Eduardo em sua publicação.