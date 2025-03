Ex-ator da Malhação se reinventa como ambulante no Carnaval e faz sucesso nas redes sociais

O ator Daniel Erthal, de 42 anos, continua trabalhando como vendedor ambulante no Rio de Janeiro. Durante o Carnaval, ele aproveitou o movimento nas ruas para vender cervejas e ainda entreter os clientes com danças.

Natural de Bom Jardim, no Rio de Janeiro, Erthal iniciou sua paixão pelo teatro aos 11 anos, imitando personagens do humorístico Sai de Baixo para amigos e familiares. Incentivado por sua tia, a atriz Betty Erthal, ingressou na renomada escola de teatro Tablado em 1999. Sua estreia na TV ocorreu em 2004, na novela Da Cor do Pecado, da Globo, interpretando um dos bad boys liderados por Brad (Victor Perales). No ano seguinte, ganhou notoriedade ao viver Léo em Malhação.

Ao longo da carreira, participou de diversas produções televisivas, incluindo Belíssima, Eterna Magia, Bela, a Feia, Rebelde, A Terra Prometida e Rock Story. Em 2006, competiu no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, mas foi eliminado na primeira etapa. Seu último trabalho na Globo foi em 2008, na minissérie Poeira em Alto Mar, de Renato Aragão.

Fora das novelas, Erthal chamou atenção em 2024 ao viralizar nas redes sociais como ambulante. Com uma carrocinha de bebidas, passou a circular pelas ruas e praias da Zona Sul do Rio, inclusive trabalhando no Réveillon de Copacabana.

Recentemente, o ator compartilhou um vídeo mostrando sua rotina de trabalho no bairro de Botafogo. Na gravação, ele aparece atendendo clientes com carisma e comemorando cada venda com passos de dança. Segundo ele, a iniciativa tem um propósito bem definido. “Preciso ganhar dinheiro! Tenho uma meta e nada vai me impedir. Sou inquebrável”, declarou.

A nova fase de sua vida profissional gerou uma onda de apoio nas redes sociais. “Você é um exemplo de resiliência”, comentou um fã. “Torço muito por você”, escreveu outro. “Força, guerreiro!”, acrescentou um terceiro seguidor.

Mesmo tendo voltado aos holofotes com entrevistas e participações em podcasts, Daniel Erthal segue firme no ramo ambulante, mostrando determinação e carisma para seguir em frente.