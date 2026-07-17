Com educação e bom humor, moradora assumiu o papel de entrevistadora e viralizou nas redes sociais

Uma cena inusitada tem divertido internautas nas redes sociais nesta sexta-feira (17). Publicado nos perfis Maraponga Mil Grau e Giro de Notícias CE 24h, o vídeo mostra uma idosa assumindo, de forma espontânea e bem-humorada, o papel de entrevistadora durante a cobertura de um pouso forçado de helicóptero no município de José de Freitas, no Piauí.

Logo no início da gravação, a senhora explica que a aeronave precisou pousar em uma área do povoado Canastra após apresentar um problema técnico. Em seguida, ao perceber a presença da equipe de reportagem, ela se aproxima da jornalista e, com muita simpatia, toma a iniciativa de fazer as perguntas.

“Minha filha, como foi aqui? Diga aí pra mim”, pergunta a idosa, conduzindo a conversa com naturalidade e educação.

A repórter explica que o piloto realizou um pouso forçado depois de identificar uma falha técnica na aeronave. Segundo ela, seis pessoas estavam a bordo e, apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves.

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Ao ouvir o relato, a moradora comemora o desfecho positivo da ocorrência. “Graças a Deus”, responde, antes de se despedir da jornalista desejando um bom dia.

O que mais chamou a atenção dos internautas não foi apenas a ocorrência envolvendo o helicóptero, mas a desenvoltura da senhora diante das câmeras. Com tranquilidade, respeito e bom humor, ela conduziu a entrevista como se fosse uma profissional da comunicação, arrancando elogios nos comentários das publicações.

Nas redes sociais, usuários destacaram o carisma e a espontaneidade da idosa, afirmando que ela “roubou a cena” durante a cobertura jornalística. A naturalidade da conversa e a forma gentil com que tratou a repórter transformaram o momento em um dos vídeos mais compartilhados do dia.