Ex do herdeiro do Itaú expõe traição e chora ao relatar ameaça; vídeo

Daniela Fagundes, ex-companheira do herdeiro do Itaú, Roberto Setúbal, usou as redes sociais na última terça-feira (4/3) para expor que foi traída e relatar que vem recebendo ameaças do marido de uma amante do banqueiro. O ex-casal anunciou a separação às vésperas de 2025.

Em publicação, no Instagram, a influenciadora diz que vai revelar quem é o “verdadeiro Roberto Setubal” e chama o ex-parceiro de “nojento e pornográfico”. Pouco tempo depois, ela aparece aos prantos dizendo ter sido obrigada a postar o vídeo e que estava sendo ameaçada.

Exposição de traição

Ao publicar imagens do ex-marido vendo fotos de uma mulher no celular, a ex-esposa do herdeiro bilionário do Itaú escreveu na legenda: “O verdadeiro Roberto Setubal! Todos estão me perguntando por que meu casamento acabou e hoje eu vou contar a verdade”, começou.

Em seguida, Daniela Fagundes expôs que foi traída com prostitutas, além de revelar o nome de uma suposta amante. “Eu me separei porque eu era casada com esse homem nojento, pornográfico, que me traiu com duas prostitutas, que me traiu com uma Michele que vende arte na Dan Galeria e que era casada há 20 anos e com um filho pequeno”, disse ela.

“Esse primeiro vídeo é dele na minha sala, um dia antes de eu ter a Manu. A segunda é a foto dele no hotel enquanto eu trabalhava ligando por chamada de vídeo com a piranha! E tem muitas coisas que vou mostrar para vocês que me amam e torcem por mim e minha felicidade. Estamos juntas!”, completou.

Ameaças

Logo depois, em outra publicação, Daniela revelou que vem recebendo ligações de um homem, que se diz ser marido da amante de Roberto Setúbal. Segundo ela, ele estaria ameaçando vingar a traição, mas que quem pagaria seria a filha do ex-casal, uma bebê de apenas um ano.

“Gente, eu fui obrigada a postar esse vídeo, porque o homem que é marido, sei lá o que é dessa mulher, que teve um caso e era casada, está falando que a minha filha vai pagar e que a única forma de afetar o Roberto é a minha filha pagando por isso. O que eu vou fazer da minha vida? Me ajudem! O homem não para de ligar aqui falando que a minha filha vai pagar. O que esse homem vai fazer com a minha filha? Que inferno, gente. Como que uma pessoa pode fazer isso? O que que eu faço? Eu preciso de ajuda”, disse ela aos prantos.

“O homem fica só ligando aqui falando que sabe de tudo sobre a minha vida, sabe do meu endereço e que a minha filha é quem vai pagar. A minha filha tem um ano, o que minha filha tem a ver, gente? Eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus do céu!”, completou.

Delegacia

Horas depois das postagens, Daniela Fagundes apagou os vídeos. Nos stories, ela chegou a dizer que estava na delegacia. Momentos mais tarde, ela disse que todos estavam bem.

“Já estou em casa, fora de perigo. E meus filhos bem. Que a justiça seja feita”, escreveu.