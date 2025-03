Ex-Dominó Klaus Hee morre aos 50 anos após batalha contra câncer de intestino

Klaus Hee, ex-integrante do famoso grupo Dominó, morreu nesta terça-feira, 4, aos 50 anos de idade. A informação foi confirmada pelo radialista Ricky Colavitto, amigo do músico, na web.

“Acabei de receber uma triste notícia. Após uma batalha contra um câncer, o ex-Dominó Klaus Hee descansou. Fizemos vários eventos juntos e tive a oportunidade de gravar com ele. Meus sentimentos a todos familiares e amigos. Descanse em paz”, postou ele no Instagram.

Diagnosticado com câncer no intestino há 2 anos, o famoso realizou algumas intervenções cirúrgicas para vencer a doença. De acordo com o site Notícias da TV, em novembro de 2024, a saúde do artista ficou debilitada com uma metástase no tórax.

Klaus passou por uma cirurgia para a remoção do tumor maligno no intestino em abril de 2023. Depois, precisou passar por outra operação de emergência para corrigir um espaço no órgão em junho de 2024.

Como ele estava?

“Eu estava bem, mas de uns dois meses para cá, tive esse probleminha aí. Que poderia ter o risco de me levar a óbito por infecção generalizada. Vim de urgência, estava com muita febre. Vim de urgência, estava com muita febre. Foi muito duro para chegar aqui. Mas graças a Deus cheguei”, contou no programa A Tarde É Sua há alguns meses.

Klaus começou no mundo artístico como modelo e passou por programas do SBT nos anos 90, incluindo o humorístico “A Praça é Nossa” e o “Passa e Repassa”. Fez parte da formação da banda Dominó entre 2001 e 2002.

Anos mais tarde, cursou a faculdade de Educação Física.

Veja a postagem sobre o ex-artista do Dominó: