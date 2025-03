Federação PP e UB: Ciro Nogueira bate o martelo e Mailza será candidata ao Governo, diz fonte

A possível federação entre o Progressistas (PP) e o União Brasil (UB) agitou os bastidores da política acreana e intensificou as discussões sobre as eleições de 2026, nesta quarta-feira (13).

Uma fonte do PP que esteve presente nas discussões disse à reportagem do ContilNet que o interesse de Ciro é lançar Mailza como candidata ao Governo em 2026, sem dar ao União Brasil a possibilidade de indicar um nome.

“Ele bateu o martelo e disse que a federação vai lançar Mailza como candidata ao Governo”, afirmou a liderança.

O anúncio sobre a federação foi feito com exclusividade ao ContilNet pelo governador Gladson Cameli, após uma reunião com o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, em Brasília. Participaram do encontro a vice-governadora Mailza Assis, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, e os deputados federais Socorro Neri, Zezinho Barbary e José Adriano.

Após a reunião, Gladson disse ao ContilNet que o comando do grupo ficará com os governadores dos estados — o que significa que ele deverá coordenar o cenário de 2026.