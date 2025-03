Gladson confirma federação do PP com o UB e diz que partido terá candidato ao governo em 2026

O presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, reuniu a cúpula do partido no Acre em um encontro em Brasília nesta quarta-feira (12).

Participaram da reunião o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, e os deputados federais Socorro Neri, Zezinho Barbary e José Adriano.

O governador Gladson Cameli afirmou, em entrevista exclusiva ao ContilNet, que o principal tema discutido foi a construção de uma federação entre o Progressistas e o União Brasil, em nível nacional, o que deve impactar o Acre.

“Foi isso que conversamos e decidimos que o comando do partido, a partir da federação, ficará com os governadores nos estados”, declarou Cameli.

Com essa informação, cresce a expectativa de que Gladson lidere as discussões sobre quem deve disputar sua sucessão.

O governador também foi questionado se a conversa envolveu a possível indicação de Mailza ou Nicolau para a disputa. “Não. Não discutimos sobre isso, mas estamos nos organizando para o cenário de 2026”, respondeu.

“Sim, o PP terá candidato ao governo em 2026”, concluiu o governador.

Como fica a situação de Alan Rick?

Com a federação, o senador Alan Rick precisará repensar sua candidatura ao governo pelo União Brasil (UB), partido ao qual pertence, já que Gladson terá o comando do grupo. A outra opção seria mudar de partido, mas isso é assunto para os próximos capítulos dessa trama.