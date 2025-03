Fernanda Montenegro anuncia aposentadoria após 80 anos de carreira

Fernanda Montenegro anunciou a aposentadoria dos cinemas na última quarta-feira (12/3), durante a pré-estreia do filme Vitória. Ela é a protagonista do longa-metragem e afirmou esse é o penúltimo filme em que vai atuar. Ela ainda participa do elenco da comédia Velhos Bandidos.

Durante entrevista ao Canal Brasil, a atriz de 95 anos comemorou o fato de que as últimas produções foram ao lado de familiares.

“Quis o acaso, e o acaso tem sempre a última palavra, como diz a Simone de Beauvoir, que o último drama que eu faço é com meu genro (Vitória, dirigido por Andrucha Waddington, que é casado com Fernanda Torres) e a última comédia é com meu filho (Velhos Bandidos, dirigido por Cláudio Torres)”, destacou.

Ainda na pré-estreia, a atriz também falou sobre estar atuando aos 95 anos. “Na idade que eu estou, posso até continuar fazendo minhas leituras em palcos como sempre, já estou fazendo há bastante tempo, mas cinema pede físico, pede fôlego. É um momento muito especial”, explicou.

Por fim, Fernanda Montenegro celebrou o novo filme. “Tenho uma vida de palco, praticamente 80 anos de palco. Muito especial essa noite, esse filme chamado Vitória, em torno dessa temática que essa mulher viveu de uma forma tão corajosa e tão assinada e nada demagógica. O acaso nos reuniu aqui nesse palco, onde eu já estive algumas vezes. Posso dizer o quê? Deus tarda, mas não falha”, declarou.

Agora, a atriz deve fazer mais leituras em palcos, como fez com o texto de Simone de Beauvoir ano passado, e com contos e crônicas de grandes nomes da literatura nacional, como Machado de Assis, na abertura do ano da Academia Brasileira de Letras (ABL) esta semana.