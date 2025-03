Festival Casarão celebra 25 anos com programação especial em Porto Velho

O Festival Casarão, um dos eventos mais tradicionais de Porto Velho, completa 25 anos em 2025 e anunciou uma programação histórica para sua 18ª edição. Comemorando desde sua fundação em 2000, o festival será realizado entre 15 e 20 de junho, unindo dois eventos paralelos e conectados: a Semana da Música Casarão 2025 e o Festival Casarão 25 anos. A programação, divulgada no Instagram oficial (@festivalcasarao), promete ações formativas, shows gratuitos e apresentações de artistas nacionais, regionais e locais, em parceria com a produtora Fitacrepe (@fitacrepe).

A Semana da Música Casarão ocorrerá de 15 a 18 de junho, com atividades formativas gratuitas, incluindo workshops, debates, palestras, lançamentos de livros, documentários e sessões de autógrafos, encerrando cada dia com shows abertos ao público. Já o Festival Casarão, de 18 a 20 de junho, seguirá seu formato tradicional no espaço O Monarka (@omonarkapvh), com três dias de shows pagos que reunirão grandes nomes da música brasileira, além de artistas regionais e locais. O dia 19 de junho, quinta-feira, será feriado, facilitando a participação do público.

Os organizadores já começaram a anunciar as atrações, e os interessados podem acompanhar as novidades pelo Instagram do festival. Com uma coprodução da Fitacrepe, o evento promete celebrar a cultura e a música brasileira, conectando diferentes gerações em Porto Velho. Para participar, anote as datas: de 15 a 18 de junho para as ações formativas e de 18 a 20 de junho para os shows principais, com ingressos à venda em breve.