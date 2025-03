O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cruzeiro do Sul, e a Vigilância Sanitária Estadual realizaram, nesta quinta-feira (13), uma fiscalização em um estabelecimento comercial responsável pelo fornecimento de alimentos para detentos do Complexo Penitenciário do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A ação teve como objetivo verificar se os alimentos atendem às normas de qualidade e segurança alimentar.

Durante a inspeção, os fiscais identificaram algumas irregularidades, principalmente relacionadas à estrutura, organização e processos de produção dos alimentos. O responsável pelo estabelecimento foi notificado e deverá realizar as adequações conforme as exigências da Vigilância Sanitária.

O promotor de Justiça Eduardo Lopes, que acompanhou a operação, destacou a importância da fiscalização para garantir a segurança alimentar da população carcerária. “A segurança alimentar dos presos deve ser assegurada. Nosso papel é acompanhar e garantir que a alimentação fornecida esteja dentro dos padrões de higiene e qualidade exigidos pela legislação”, afirmou Lopes.

O MPAC reforçou que seguirá monitorando o cumprimento das exigências e que novas fiscalizações poderão ser realizadas para garantir a regularização do serviço.