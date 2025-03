Fluxo Cia de Artes apresenta a IV Mostra de Dança “Experiência Brasil” em Rio Branco

A Fluxo Cia de Artes está pronta para encantar o público com a IV Mostra de Dança, intitulada Experiência Brasil, que acontecerá nos dias 22 e 23 de março de 2025, às 19h15, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco. O evento celebra a diversidade cultural do Brasil através de apresentações de dança, música ao vivo e teatro, com um repertório que inclui clássicos como Garota de Ipanema, Tico Tico no Fubá e Brasileirinho, além de sucessos pop nacionais e o funk brasileiro, que ganha cada vez mais destaque internacional. Sob a direção e coreografia de Dheyvison B. (@dheyvisonb), a mostra promete retratar as particularidades das regiões brasileiras, unindo tradição e modernidade.

Com um elenco diversificado, a Experiência Brasil apresentará estilos como ballet, jazz dance, jazz funk, sapateado, contemporâneo, dança do ventre, dança de salão, capoeira, quadrilha junina e carimbó, além de encenações que destacam lendas folclóricas e a energia da música brasileira. O evento é uma celebração para todas as idades, conectando a riqueza cultural do país a diferentes formas de expressão artística. “Brasil foi escolhido como tema por ser um assunto amplo e transformador, refletindo a dinâmica dos povos que construíram nossa identidade cultural”, destaca a organização.

Os ingressos já estão disponíveis desde 3 de fevereiro: antecipados custam R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira), enquanto na bilheteria, nos dias do evento, os valores serão R$25 (meia) e R$50 (inteira). A meia-entrada é válida para estudantes, idosos, pessoas com deficiência (PcDs) e jovens de 25 a 29 anos de baixa renda, conforme a Lei Federal 12.933/2013, mediante apresentação de documentos comprobatórios, como carteirinha estudantil, identidade ou inscrição no CadÚnico. A Fluxo Cia de Artes convida o público a garantir seus ingressos e vivenciar essa experiência cultural única, que promete emocionar e conectar o público às raízes brasileiras.