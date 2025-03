Funcultural lança Edital 2025 para artistas em Porto Velho

A Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) lançou o Edital de Credenciamento 2025, uma oportunidade para artistas locais fortalecerem a cultura da cidade com seus talentos. Divulgado no Instagram oficial (@fundacaoculturalpvh), o edital, identificado como Edital 004/2025, está com inscrições abertas até 26 de março de 2025 e busca selecionar artistas para os principais eventos culturais do ano. Seja na dança, música ou outras expressões artísticas, o momento é ideal para os criadores de Porto Velho se conectarem ao cenário cultural.

Os interessados podem se inscrever pelo site oficial da Funcultural (https://funcultural.portovelho.ro.gov.br/), onde estão disponíveis todas as regras e informações do processo. A iniciativa tem como objetivo promover a diversidade cultural da região, dando visibilidade a artistas que desejam apresentar suas obras ao público. “Sua arte merece reconhecimento! Faça parte desse movimento e leve a cultura ainda mais longe!”, destaca a organização, incentivando a participação de toda a comunidade artística.

O edital reafirma o compromisso da Funcultural em valorizar os criadores locais, oferecendo oportunidades de crescimento e visibilidade. Os selecionados participarão de eventos culturais de grande impacto em Porto Velho, ajudando a consolidar a identidade cultural da capital de Rondônia. Para mais detalhes, acompanhe as atualizações nas redes sociais da Funcultural.