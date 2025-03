Goleiro do Athletic leva frango bizarro do meio de campo em vitória do Grêmio na Copa do Brasil; vídeo

Um lance inusitado chamou a atenção no jogo que terminou com a classificação do Grêmio contra o Athletic pela Copa do Brasil. O goleiro do time mineiro cometeu uma falha bizarra e levou o gol após um lançamento que veio da linha do meio de campo. O lance foi o segundo gol do Grêmio, o da virada, no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. A partida terminou em 3 a 3 e o Tricolor Gaúcho se classificou nos pênaltis (assista ao vídeo).