Google emite alerta de inundação sobre nível crítico do rio Acre para dispositivos em Rio Branco

O serviço de monitoramento de inundações do Google, Flood Hub, emitiu um alerta na noite desta terça-feira (11) para dispositivos móveis em Rio Branco, informando sobre a elevação do rio Acre. A notificação foi enviada a celulares, tablets e computadores, destacando a criticidade da situação na capital.

De acordo com as previsões do sistema, o nível das águas deve apresentar uma leve redução nos dias 12 e 13. No entanto, essa baixa será temporária, já que há tendência de nova elevação nos próximos dias, com expectativa de que o manancial atinja seu pico no dia 18.

O alerta reforça a necessidade de atenção por parte da população e das autoridades, especialmente para quem vive em áreas vulneráveis a alagamentos.