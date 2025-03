Grupo multinacional de produção e exportação de carnes se instala no Acre, gerando mais de 200 empregos diretos

Nascida do Grupo Concepción – um dos maiores frigoríficos do Paraguai, com mais de 27 anos de história –, a BMG Foods chegou ao Brasil em 2021 e agora se instala em Tarauacá, município do interior do Acre, neste sábado (15). A empresa é uma das principais produtoras e exportadoras de carne do país, com presença em todo o território nacional e exportações para mais de 40 países.

Além da carne bovina, a empresa oferece carne suína, produtos resfriados e congelados, tanto para o varejo quanto para o setor de Food Service. Sua produção anual ultrapassa 1,5 milhão de bovinos e 730 mil suínos.

O anúncio da chegada da multinacional a Tarauacá foi feito pelo pecuarista Zé Filho, ao lado de políticos como o senador Alan Rick (UB-AC), o deputado federal Roberto Duarte (Republicanos-AC) e o diretor executivo do Sindicarnes (Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre), Nenê Junqueira. Também esteve presente o diretor institucional do grupo, Márcio Scarlassara. O grupo se reuniu em Rio Branco, no escritório político de Alan Rick.

A BMG Foods chega ao Acre por meio do aluguel do frigorífico Frigordo, propriedade do empresário Zé Filho. “A parceria do senador Alan Rick e do deputado Roberto Duarte tem sido fundamental nesse processo. Eles fizeram questão de nos receber, ouviram atentamente e se colocaram à disposição para os muitos desafios logísticos e econômicos, demonstrando seu compromisso em estimular a geração de emprego e renda em todo o Acre”, destacou Scarlassara.

O senador Alan Rick ressaltou que a chegada da multinacional promete não apenas aquecer o mercado local, mas também transformar a vida de milhares de famílias acreanas, com a geração de novos empregos.

“Serão 250 novos empregos diretos gerados imediatamente, com a previsão de mais 600 posteriormente. O grupo ainda vai instalar uma escola de formação de mão de obra no município, além de oferecer preços mais baixos para o mercado local. Tudo isso garantirá mais oportunidades para o povo de Tarauacá, gerando mais receita para o município e contribuindo com a segurança alimentar dos tarauacaenses. Fico muito feliz em colaborar para que Tarauacá e todo o Acre estejam na rota do progresso”, comemorou o senador.

A previsão de inauguração oficial do empreendimento é para o primeiro semestre deste ano.