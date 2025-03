Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

O SER HUMANO NORMAL

Data estelar: Mercúrio e Plutão em sextil.

O ser humano medianamente normal e de posse de suas faculdades psíquicas pode parecer submisso e tão condescendente que convida os anormais, aqueles idiotas que promulgam a regra de que só os fortes vencem, a os oprimirem, mas isso só é assim porque dentro da normalidade, que é tão desprezada e desvalorizada, há realmente coisas importantes a que se dedicar, cuidar de si e das pessoas dentro do círculo de influência.

No entanto, é esse ser humano medianamente normalizado que forma o grupo da maioria silenciosa, que é tão temida por todos os governos do mundo, e principalmente pelos idiotas que se agarram com medo à regra de que só os fortes prevalecem no mundo.

A maioria é silenciosa a maior parte do tempo da História, mas é ela e somente ela a que pode e vai colocar em marcha a revolução.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você, definitivamente, é o boi que puxa a carroça, mesmo que sua alma esteja cansada de fazer isso. Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, de forma independente dos resultados, que não podem ser avaliados ainda.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ninguém deve saber a totalidade de seus planos, algumas pessoas devem saber uma parte, e outras conhecerem aspectos diferentes dessas, mas somente você deve estar de posse do planejamento completo. Assim será seguro.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O medo continuará por aí, sempre à espreita para arruinar os bons momentos da vida, mas sua consciência também estará por aí também, tendo a capacidade de decidir o quanto de atenção vai oferecer a esse medo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As dores e constrangimentos hão de servir para você se lançar à aventura da vida como se não tivesse nada a perder, com absoluta liberdade, como se você não tivesse obrigação de dar explicações a ninguém.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Perspectivas interessantes se desenham no horizonte, e apesar de não poderem ser postas em prática de imediato, mesmo assim produzem esse sentimento mágico, que é o entusiasmo. Parece pouco, mas é suficiente por enquanto.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas são complicadas, mas você também é uma pessoa, e muito provavelmente aquelas que você acha complicadas pensam o mesmo de você. É uma ciranda, um círculo viciado de desentendimentos sem necessidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A movimentação social dos dias anteriores renderá frutos interessantes, mas não de imediato, portanto, é fundamental você não perder o prumo e continuar se movimentando com confiança em seus planos futuros.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sua alma inquieta anda vendo potencialidades nos acontecimentos, possibilidades que, se bem exploradas, renderão frutos interessantes no futuro. Assim começa um longo caminho de realização. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O divertimento é uma dimensão fundamental para a construção da saúde humana, porque sem a dispersão que ela provoca, seríamos todos muito mais tensos do que já somos. Há, no entanto, limites sensatos para o divertimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ninguém mais a não ser você é a pessoa indicada para oferecer segurança e conforto àquelas outras que andaram perdendo o juízo e agora vivem a ressaca do que fizeram. Acolha essas pessoas, ofereça conforto.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mantenha a mente lúcida para perceber com clareza as nuances dos acontecimentos em curso, porque há tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que se você não presta atenção, perderá o fio da meada de coisas importantes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Andar pelo caminho da retidão é difícil e custa muito, mas as recompensas são valiosas demais para serem desconsideradas. Procure não se deixar seduzir com facilidades que, obviamente, são falsas, apesar de interessantes.