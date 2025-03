Humoristas brincam com próprias polêmicas em vídeo divulgando show de Stand Up

No mais novo vídeo que viralizou nas redes sociais, os humoristas Barbosa Faixa e Geovany Calegário encontraram uma maneira inusitada de divulgar o seu próximo show de stand-up, brincando abertamente sobre as próprias polêmicas que envolvem seus nomes. A estratégia inusitada gerou risadas e até algumas reflexões sobre como o humor pode se misturar com a realidade de forma provocativa.

No vídeo, que já está circulando em diversas plataformas, Barbosa Faixa abre a conversa sugerindo aproveitar o “hype” das recentes polêmicas para alavancar a divulgação do evento. “Geovany, aproveita o hype, marca o show e bora curtir”, diz ele com seu jeito irreverente.

Geovany Calegário, também conhecido como “Mlk Sorriso”, entra na brincadeira e revela que já fez a sua parte, marcando o show sem hesitar. “Já marquei, aproveitei que o Confraria vai fechar e marquei um show lá!”, afirma.

A situação ganha um tom ainda mais engraçado quando Calegário, fazendo referência ao protesto de Rafael Barbosa em Sobral, sugere um desconto especial para policiais militares. “Desconto pra PM!”, brinca ele, em uma alusão às recentes tensões geradas por Barbosa. A resposta de Barbosa não demora: “E desconto para indígenas?”, ele responde rapidamente, alfinetando o episódio que envolveu Geovany Calegário em uma polêmica judicial.

Ao final do vídeo, os dois humoristas chamam o público para o grande evento, marcado para quinta-feira (13), no Confraria Gastrobar, em Rio Branco, os ingressos custam R$ 20 o individual e R$ 30 o ingresso duplo, para mais informações entrar em contato no número 68 999080985. “Vai ter chopp em dobro a noite inteira, só não vai quem é bobão”, garantem, deixando claro que o show promete muitas risadas, piadas afiadíssimas e, claro, boas cervejas.