Imperatriz Leopoldinense conquista o Estandarte de Ouro de melhor escola do carnaval 2025

Neste ano, os 14 jurados do Estandarte de Ouro apontaram uma finalista por dia do Grupo Especial . As escolhidas de domingo (Imperatriz), segunda (Salgueiro) e terça-feira (Grande Rio) foram anunciadas ao fim de cada noite de desfile.

Na avaliação do júri, a Imperatriz foi a escola que se apresentou de forma mais completa, com um desfile emocionante e, ao mesmo tempo, de fácil compreensão na Avenida. A agremiação também conquistou o melhor enredo, definido pelo júri o desenvolvimento de forma clara, tornando o desfile visualmente compreensível do início ao fim, possibilitando uma apresentação de excelência da Imperatriz.

A bateria Swing da Leopoldina, sob comando do Mestre Lolo, levou o Estandarte de Ouro pela primeira vez em mais de cinquenta anos do prêmio. Foi feliz na escolha dos atabaques junto com os outros instrumentos, que fortaleceu e diferenciou das outras escolas, valorizando o canto e a evolução da escola.

O segundo quesito votado foi comissão de frente, conquistado pela Mocidade. O júri justificou que a opção de não apresentar um tripé grandioso permitiu ver a cabeça da escola, que veio bem dançada, adequada ao enredo “Voltando para o futuro, não há limites para sonhar”, assinado pelos carnavalescos Renato e Márcia Lage, que fala de tecnologia. O júri realçou que o uso dos robôs na comissão frente da Mocidade impressionou o público e não foi incluído de forma gratuita, uma vez que dialogava de forma adequada com o enredo.

A Viradouro conquistou a dobradinha de mestre-sala, com Julinho Nascimento, e de porta-bandeira, com Rute Alves, dupla que atravessou a Sapucaí junta no domingo. Para o júri, o casal se apresentou com respeito ao pavilhão, carregando a ancestralidade da escola de forma consistente com vigor e, ao mesmo tempo, elegância.

Esse é o quinto Estandarte de Julinho, o terceiro de Rute, e é também a terceira vez que o casal conquista o prêmio junto. A porta-bandeira conta que está emocionada, sobretudo por ter ganhado representando o terreiro de Xangô.

— Me faltam palavras, foram muitos percalços e desafios este ano, e todo sambista que concorre espera essa manhã, a gente não dorme esperando o resultado do Estandarte. Meu coração é só gratidão, sou muito grata à minha mãe Iansã, à minha fé, ao Julho, meu irmão merece muito. É sobre minha religião, eu sou umbandista, e representar isso foi um presente que o Tarcísio deu, contar a história de Malunguinho é reparação histórica — disse ela, prestigindo o carnavalesco.

Julinho também fala da importância da representatividade na homenagem a Malunguinho e diz que o prêmio é uma realização após um ano de superação para sua família, que passou inclusive por prolemas de saúde.

— É uma emoção difícil de descrever, uma sensação de dever cumprido. Esse prêmio é a consequência do que a gente prepara para o desfile. É o que a escola espera da gente, o que a comunidade espera da gente. É o ‘Oscar do carnaval‘ e todo sambista vai para avenida pedindo a Deus para ser agraciado com esse ‘Oscar’. Estou muito feliz — disse.

O Salgueiro conquistou a Ala de Passistas ao mostrar uma sinergia muito grande com a bateria. O júri notou a importância de a ala ter desfilado imediatamente à frente dos ritmistas, pulsando juntamente com o coração da escola. Formada por pombagiras, a ala abriu os caminhos da escola com a força feminina.

A Unidos da Tijuca trouxe uma ala das baianas com apelo religioso muito forte com a representação, na cabeça, de cinco ovos, a comida de Oxum, do poder materno de alimentar os filhos. O júri destacou a fantasia bonita e representativa com rendas brancas e as cores simbolizando o pavão, símbolo da escola.

O Estandarte de melhor samba-enredo foi para a Beija-flor de Nilópolis, com “Laíla de Todos os Santos”, com versos diretos e melodia bem trabalhada que evocavam a memória de Laíla e sua relação com os integrantes da escola. Neguinho da Beija-flor foi escolhido Personalidade do Ano pelo júri. O cantor se despede da escola este ano depois de 50 anos como puxador da agremiação de Nilópolis, tendo entoado todos os 14 sambas campeões da terceira maior vencedora do carnaval carioca. A entrada de Neguinho na Sapucaí no desfile na última segunda-feira emocionou a todos, se constituindo num marco histórico de uma trajetória vitoriosa, destacou o júri.

A ala Gaiola das Loucas, LGBTQIAPN+, da Grande Rio venceu com a fantasia “Magia do Oriente”, confeccionada por Anderson Souza. A ala chamou a atenção pela beleza que evoca a “exuberância visual e o misticismo dos povos ciganos” também muito presente na cultura popular brasileira e nos ritos da Umbanda.

Ito Melodia, da Unidos da Tijuca, foi escolhido o melhor puxador de 2025 pelo júri. Dono de uma história rica dentro do carnaval e uma voz potente, teve uma performance consistente na Avenida, com excelência técnica e divisões bem colocadas na levada do samba da Amarelo e Azul.

Imperatriz Leopoldinense

Desfile da Imperatriz Leopoldinense — Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

Neste ano, uma das novidades do Estandarte de Ouro foi votar em uma escola para ser a finalista ao final de cada um dos três dias de desfile para a disputa do prêmio principal. No primeiro deles, a Imperatriz Leopoldinense foi escolhida a primeira finalista. A escola de Ramos levou para a Avenida o enredo em que conta a história da saga de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô.

Os jurados do Estandarte destacaram para a escolha da Imperatriz pela forma clara com que foi contada a história que não é conhecida do grande público, que é o ritual das águas de Oxalá. O enredo foi apresentado com fácil entendimento, com uma letra do samba muito clara e boa melodia, o que levou a escola a cantar com empolgação. Destaque também para a beleza da comissão de frente, a atuação do intérprete Pitty de Menezes e a bateria.

Salgueiro também finalista

Carro do Preto-Velho mandingueiro do Salgueiro — Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

No segundo dia, o Salgueiro foi o finalista para o prêmio. A vermelha e branca da Tijuca levou para a Marquês de Sapucaí em 2025 o enredo “Salgueiro de corpo fechado”, que propõe um mergulho nos rituais de proteção utilizados por diferentes culturas ao longo do tempo. A escola foi a terceira a desfilar na madrugada desta terça-feira, segundo dos três dias de apresentações do Grupo Especial do Rio.

O desfile, que contou com representações de crenças africanas, práticas indígenas e elementos da cultura popular carioca, surpreendeu quando o casal de mestre sala e porta-bandeira do Salgueiro, Sidcley Santos e Marcella Alves, desfilou defendendo o pavilhão da Vermelho e Branco para, em seguida, ressurgir no último carro da escola. Empolgação e comunicação com o público da escola agradaram ao júri do Estandarte de Ouro.

Grande Rio finalista na terceira noite

Grande Rio desfilou no terceiro dia na Marquês de Sapucaí — Foto: Domingos Peixoto / Agência O Globo

A Grande Rio foi escolhida como a terceira e última finalista para o prêmio de melhor escola do Estandarte de. A agremiação levou para a Marquês de Sapucaí o enredo “Pororocas Parawaras — As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, que mergulhou nas águas misteriosas do Pará. A Grande Rio foi a terceira a desfilar na noite desta terça-feira, último dos três dias de apresentações do Grupo Especial do Rio.

A apresentação marcou a despedida da atriz Paolla Oliveira do posto de rainha de bateria. A escola teve ainda a participação de 14 musas.

Porto da Pedra na Série Ouro