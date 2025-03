Influenciador acreano compartilha registros de macaco de estimação nas redes sociais

O influenciador digital acreano Makeivy Shelton, famoso por seus vídeos de humor e por ser cadeirante, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar registros de um macaco. O animal foi mostrado em uma série de vídeos publicados nesta terça-feira (12), onde aparece brincando e se alimentando.

As imagens rapidamente repercutiram entre os seguidores de Makeivy, que costuma produzir conteúdos leves e bem-humorados. Embora a espécie do macaco não tenha sido divulgada, o blogueiro demonstrou carinho e cuidado com o animal, que ainda é filhote.

Os vídeos despertaram a curiosidade do público, gerando interações e comentários sobre o vínculo entre o influenciador e o primata.

É importante lembrar que a criação de animais silvestres sem autorização dos órgãos ambientais pode ser ilegal. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recomenda que qualquer posse de fauna silvestre seja feita dentro da legalidade, evitando riscos para o animal e para o tutor.