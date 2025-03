INSS: pagamentos de aposentados e pensionistas começam nesta quinta-feira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar a antecipação da folha de fevereiro para aposentados e pensionistas nesta quinta-feira (6/3). Segundo o INSS, o pagamento beneficiará 15,2 milhões de pessoas.

Os primeiros repasses serão para os beneficiários com cartões finais 3, 4, 8 e 9. Na sexta-feira (7/3), recebem aqueles com finais 5 e 0.

Para conferir o final do benefício, basta verificar o número que vem antes do dígito verificador no cartão. Por exemplo, para o benefício 999.999.993-9, o número que define o dia de pagamento é o 3 — antes do hífen.

Calendário de pagamento dos benefícios do INSS em fevereiro