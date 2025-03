João Guilherme abre o jogo sobre término com Bruna Marquezine; veja

João Guilherme e Bruna Marquezine colocaram um ponto final no relacionamento após o polêmico aniversário do ator. Desde então, o ex-casal optou pelo silêncio e não se manifestou sobre o término. Entretanto, na última quarta-feira (12/3), o filho de Leonardo foi questionado sobre o assunto e abriu o jogo.

Em vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que um repórter pergunta ao ator: “Como está o coração depois do término com Bruna?”. João Guilherme não fugiu da pergunta e respondeu:

“Meu coração está ótimo. Muito obrigado pelo cuidado”, declarou. Na sequência, ele foi questionado se ainda mantinha amizade com a atriz: “Sempre”, confirmou.

Bruna Marquezine beijou cantor dias após término com João Guilherme

Uma foto de Bruna Marquezine, 29 anos, e Omar Apollo, 27, nos bastidores do Oscar tem dado o que falar nas redes sociais. No clique, os dois aparecem bem próximos, quase se beijando, o que despertou especulações entre os fãs. No entanto, tudo indica que a relação entre eles é apenas de amizade.

Bruna e Omar já haviam chamado atenção em maio de 2024, quando o cantor mexicano-americano publicou fotos abraçado com a atriz e usou um trecho de sua música Dispose of Me.

“Temos muita história, então não se livre de mim”. Na legenda, ainda escreveu: “Talvez eu tenha que voltar para o Brasil”. As imagens viralizaram na época e geraram curiosidade entre os seguidores.

Vale lembrar que Bruna Marquezine está solteira. Em fevereiro, a assessoria da atriz confirmou o fim do namoro dela com João Guilherme, destacando que o término foi amigável e de comum acordo. Os dois estavam juntos desde agosto do ano passado.