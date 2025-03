Joselma é o Anjo da semana e colocou Thamiris no castigo monstro

A Prova do Anjo começou com vetos estratégicos, reduzindo o número de participantes. A disputa foi um jogo de tabuleiro, onde os brothers avançavam conforme tiravam cartas.

João Pedro e Vitória foram eliminados no início. A prova seguiu equilibrada, com Delma, Diego e Renata se destacando. Conforme avançava, Delma assumiu a liderança a partir da casa 13 e manteve-se à frente até o fim.

Na rodada 14, Delma chegou à casa 19, faltando apenas um avanço para vencer. Na jogada final, Delma completou o percurso e se tornou o Anjo da semana, comemorando emocionada.

Monstro da Semana Plantão da

Globo: Thamiris!

Quando o plantão da Globo interrompe a programação, é porque uma coisa muito importante está acontecendo no Brasil ou no mundo. O Monstro da semana vai se vestir de câmera de TV, ao sinal do plantão, deverá fazer reportagem na casa com os outros participantes. A pessoa escolhida perde 300 estalecas e se estiver no VIP, não perde os privilégios.