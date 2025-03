Junina Malucos na Roça revela novos figurinos para o São João

A quadrilha junina Malucos na Roça, uma das mais tradicionais do Acre, divulgou nesta semana os novos figurinos que prometem brilhar no São João 2025. Com designs inspirados na natureza e em fenômenos celestes, os trajes foram apresentados no Instagram oficial (@malucosnaroca) e destacam a criatividade e o trabalho artesanal da equipe. Os figurinos, divididos em quatro temas – Verde (O Renascimento da Natureza), Verde Água (A Flora Subtropical), Azul (A Aurora Boreal) e Amarelo (O Pôr do Sol) –, simbolizam renovação, equilíbrio ambiental e esperança, refletindo a essência cultural e ecológica da região.

Cada figurino traz elementos únicos: o Verde, com flores e tons de bandeira, representa a força das florestas tropicais; o Verde Água evoca a serenidade das matas ciliares e rios; o Azul captura a magia da aurora boreal com tons furta-cor e lilás; e o Amarelo reflete a energia do pôr do sol com laranja e dourado. A produção envolveu uma equipe técnica liderada pela Direção Geral de Bismarck Moura e Direção Temática de Duh Paiva, com colaborações de fotógrafos, costureiras, maquiadores e bordadeiros como Fellicio Lima, Douglas Whitty e Alaide Bezerra, entre outros.

Os figurinos, que combinam saias, chapéus, arranjos e bordados detalhados, foram modelados por artistas locais prometendo encantar o público nas apresentações juninas. A Malucos na Roça convida os fãs a acompanhar mais novidades nas redes sociais, onde os trajes foram revelados com fotos profissionais e vídeos, destacando o esforço coletivo para levar a cultura acreana aos palcos do São João.