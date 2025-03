Líder de Bocalom fala sobre suposto projeto que pode aumentar idade para se aposentar em Rio Branco

O líder da prefeitura de Rio Branco na Câmara dos Vereadores, Rutênio Sá, falou ao ContilNet, nesta quinta-feira (13), sobre a possível existência de um projeto de lei, de autoria do Executivo Municipal, que trata sobre um possível aumento de idade mínima na aposentadoria pelo município.

De acordo com o parlamentar, apesar dos recentes comentários sobre a existência do projeto, ainda não há nada confirmado, mas que ainda nesta quinta-feira deverá se reunir com representantes do Instituto de Previdência de Rio Branco (RBPrev) para ter conhecimento sobre a matéria.

“Esse projeto ainda não chegou aqui na casa. Eu também não estou tendo conhecimento ainda deste projeto. Eu estou indo hoje à tarde conversar com o presidente do RBPrev para poder me inteirar do conteúdo deste projeto”, explicou.

Somente após a conversa é que o líder do prefeito na Câmara poderá afirmar sobre a existência, ou não, do projeto de lei.

“Eu não tenho nada oficial em relação a isso. Eu irei lá para saber o conteúdo, para saber se é real ou não esse projeto”, concluiu.