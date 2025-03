Luan Santana faz 34: descubra as músicas mais ouvidas do cantor

O cantor Luan Santana completa 34 anos nesta quinta-feira (13). Com mais de 18 anos de carreira, o artista é um dos precursores do sertanejo universitário e conhecido pelo sucesso com a música “Meteoro”

Natural de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, Luan subiu em um palco pela primeira vez na cidade de Bela Vista, em seu estado natal, em 2007, há 18 anos.

Ao longo da carreira, o artista chegou a ser indicado quatro vezes ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, nos anos de 2010, 2012, 2017 e 2019.

Logo em seu primeiro álbum independente, o “Tô de Cara”, Luan fez sucesso com “Meteoro” — que o rendeu o cargo de primeiro Embaixador da Festa do Peão de Barretos, em 2010.

Para comemorar o aniversário do sertanejo, a plataforma de streaming musical Deezer reuniu um ranking das canções mais famosas de Luan na plataforma. Além disso, revelou que as cidades que mais escutam o cantor são: São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília.

Veja as músicas mais ouvidas de Luan Santana

“Melação (Ao Vivo)” “CLONE (Ao Vivo)” “EU SOU SENTIMENTO” “PEGA ESCANDALOSO” “DEJA VU” “PARECE” “Namorando Ou Não (Ao Vivo)” “MEIO TERMO (Ao Vivo)” “ERRO PLANEJADO” “Última Noite (Ao Vivo)”

Escute “Clone”