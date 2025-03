Mãe e filha caem ao bater em buraco na rodovia AC-10, em Rio Branco

A idosa Teresa de Oliveira Feitosa, de 60 anos, e sua filha, Girliane Feitosa da Silva, de 37 anos, ficaram feridas após um acidente de moto na noite desta quarta-feira (5), no km 1 da rodovia AC-10, em Rio Branco.

De acordo com familiares, as duas retornavam de um velório na Vila Incra e seguiam para casa em uma motocicleta modelo Biz, de cor vermelha, placa QLZ-5360, quando, ao passarem por um buraco na pista, perderam o controle do veículo e caíram.

Teresa bateu a cabeça no chão, desmaiou e sofreu um hematoma no rosto, escoriações no quadril direito e um traumatismo cranioencefálico moderado. Girliane teve escoriações nos braços e pernas.

Populares que passavam pelo local ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Teresa recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável; porém, seu quadro clínico pode se agravar. Girliane acompanhou a mãe e recebeu curativos no hospital.

A Polícia Militar de Trânsito não foi acionada para a ocorrência, e a motocicleta foi retirada do local por familiares.