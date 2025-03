Mega-Sena: prêmio de R$ 3,5 milhões será sorteado nesta quinta-feira; saiba suas chances de ganhar

A Mega-Sena realiza nesta quinta-feira (6), às 20h, o sorteio do concurso 2836, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

A loteria premia com o maior valor quem acertar 6 números. Também é possível ganhar montantes ao cravar 4 ou 5 números, entre os 60 disponíveis, mas os valores são mais baixos que a recompensa principal.

Para apostar na Mega-Sena, o jogador deve marcar de 6 a 20 números do bilhete, que custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e mais elevadas as chances de ganhar.

Probabilidades de ganhar na Mega-Sena: veja suas chances

A probabilidade expressa a chance de um evento ocorrer. Para concursos como a Mega-Sena, é essencial que o jogador tenha conhecimento de suas chances e decida se prefere apostar na sena, quina ou na quadra.

Quantidade de nº jogados Probabilidade de acerto (1 em) na sena Probabilidade de acerto (1 em) na quina Probabilidade de acerto (1 em) na quadra 6 50.063.860 154.518 2.332

Como resgatar prêmios da Mega-Sena 2836: documentos necessários

Após ganhar na loteria, o sortudo pode retirar seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa, dependendo do valor do prêmio. Para prêmios com valor bruto de até R$ 2.259,20, o pagamento pode ser feito em qualquer casa lotérica autorizada.

Porém, para valores superiores a R$ 2.259,20, o prêmio só poderá ser retirado nas agências da Caixa.