Ministério do Trabalho alerta para mudanças quanto ao trabalho aos sábados e domingos

Uma Portaria Ministerial, emitida sob o número 3.665/2023 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) nesta quarta-feira (5), alerta para o fato de que, a partir de julho de 2025, haverá no Brasil mudanças significativas nas normas trabalhistas, especialmente no que diz respeito ao trabalho em feriados e domingos. A Portaria introduz novas regras que afetam diretamente os setores de comércio e serviços.

As mudanças, segundo o TEM, visam garantir que os direitos dos trabalhadores sejam protegidos, exigindo que as empresas firmem acordos coletivos com os sindicatos antes de permitir o trabalho nesses dias. De acordo com a nova regulamentação, as empresas precisarão negociar previamente com os sindicatos para que os funcionários possam trabalhar em feriados e domingos. Essa negociação é essencial para assegurar que os trabalhadores recebam compensações justas, como pagamento adicional ou folgas compensatórias.

Essa abordagem busca criar um equilíbrio entre as necessidades operacionais das empresas e os direitos dos trabalhadores, garantindo que o trabalho em dias de descanso seja adequadamente recompensado. A principal intenção da Portaria é reforçar a proteção dos direitos dos trabalhadores, promovendo um ambiente de trabalho mais justo. Ao exigir negociações coletivas, a regulamentação incentiva um diálogo mais próximo entre empregadores e sindicatos, resultando em condições de trabalho mais adaptadas às necessidades de cada setor, diz o TEM.

Além disso, a Portaria promove o uso de acordos coletivos como uma ferramenta eficaz para resolver questões trabalhistas, criando um ambiente de trabalho mais harmonioso. Apesar das novas diretrizes, a Lei 10.101/2000, que permite o funcionamento do comércio em feriados, ainda está em vigor. Isso significa que as empresas podem continuar operando nesses dias, desde que respeitem as novas exigências de negociação coletiva.

É importante notar que a remuneração para o trabalho em feriados não mudou, mantendo o direito dos trabalhadores a receber pagamento em dobro ou folga compensatória. A distinção entre feriados e domingos também permanece a mesma.

Para as empresas, é crucial iniciar o diálogo com os sindicatos o quanto antes para estabelecer acordos que estejam em conformidade com a nova regulamentação. Os trabalhadores, por sua vez, devem se informar sobre seus direitos e as mudanças que a nova lei traz, garantindo que suas condições de trabalho sejam justas e adequadas.

Essa nova fase nas relações de trabalho no Brasil promete trazer benefícios tanto para empregadores quanto para empregados, promovendo um ambiente de trabalho mais justo e equilibrado. A atenção às mudanças e o cumprimento das novas regras serão fundamentais para o sucesso dessa transição, alerta a Portaria.