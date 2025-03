Mulher embriagada cai no Rio Acre em Rio Branco e é salva por populares; veja vídeo

Uma mulher foi salva por populares após cair no Rio Acre, em Rio Branco, na noite desta quarta-feira (5). Visivelmente embriagada, a mulher se aproximou da beira do Bar do Zé do Branco e caiu.

Ribeirinhos que estavam nas proximidades reagiram rapidamente, saindo em busca da mulher e conseguindo resgatá-la com sucesso. No vídeo gravado no momento do ocorrido, é possível ouvir os populares alertando sobre a localização da mulher, enquanto ela tentava nadar na correnteza.

Após ser retirada da água, a mulher foi socorrida por amigos que estavam no local e saiu chorando, visivelmente abalada com o ocorrido.

Veja o vídeo: