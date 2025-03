Mulher tenta atravessar rodovia fora da faixa de pedestres e é atropelada em Rio Branco

Maria Fernanda Queiroz Neves, de 26 anos, foi atropelada ao tentar atravessar a rodovia correndo na tarde desta quinta-feira (13), nas proximidades da Contax, na BR-364, conhecida como Via Verde, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Maria Fernanda caminhava sobre uma calçada às margens da BR-364 quando decidiu atravessar a rodovia correndo. No entanto, acabou sendo atingida por um veículo modelo Prisma, de cor preta e placa NDE-3D76, que trafegava no sentido centro-bairro.

Com o impacto, a mulher foi arremessada violentamente contra o asfalto e bateu a cabeça, sofrendo um corte profundo e um hematoma extenso. O motorista do veículo permaneceu no local e prestou assistência à pedestre, acionando uma ambulância e a Polícia Militar. Os agentes ajudaram a controlar o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros atendimentos, os paramédicos constataram a gravidade da lesão na cabeça e solicitaram apoio de uma ambulância de suporte avançado. A vítima foi estabilizada, mas seu estado de saúde é considerado grave. Após o atendimento emergencial, ela foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o motorista foi liberado, assim como o veículo.