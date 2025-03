Na véspera do Dia Internacional da Mulher, uma equipe do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre, prestou socorro a uma mulher em trabalho de parto em Sena Madureira, no interior do estado. O bebê, chamado Luiz, nasceu no meio da rua, com o auxílio dos policiais.

A mãe entrou em trabalho de parto em condições precárias e não conseguiu chegar ao hospital a tempo. Diante da situação de urgência, os militares foram acionados e imediatamente prestaram o suporte necessário. Após o nascimento, eles garantiram a segurança da mãe e do bebê, conduzindo-a com o auxílio de uma cadeira até uma rua pavimentada, onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) aguardava para encaminhá-los ao hospital.

Graças à ação da equipe, mãe e filho receberam atendimento médico e passam bem.