‘Nattanzinho’ é flagrado no Carnaval de Rio Branco e viraliza com influenciadores acreanos

O Carnaval 2025 de Rio Branco, no último sábado (1º), teve uma surpresa divertida para quem estava na Praça da Revolução. Durante a festa, o influenciador Jonas Machado anunciou uma “atração surpresa” para o comediante Geovany Calegário (conhecido como Mlk Sorriso), que se mostrou animado com a expectativa.

Para a surpresa de todos, a atração revelada foi um sósia de Natanzinho, o comediante Ray Apollo, que possui alguns traços de semelhança com o cantor, principalmente pelo corte de cabelo e estilo de roupa. Ele fez sua entrada cantando o hit ‘Amar na Praia’.

As reações dos internautas não demoraram a surgir nas redes sociais, onde muitos brincaram com a semelhança, afirmando que o sósia tinha mais a ver com um estilo próprio do que com a verdadeira imagem de Natanzinho.

Mesmo assim, o momento se tornou viral, com muitos seguidores se divertindo com a espontaneidade da performance.

A presença do sósia também foi marcada por uma comitiva de seguranças, o que gerou ainda mais curiosidade entre os foliões. Entre memes, comparações e elogios, o momento se consolidou como um dos destaques da noite, reforçando o clima leve e alegre do carnaval.

