Ao deixar Governo, Gladson diz que vai fazer checkup e se preparar para campanha

O governador Gladson Camelí já definiu o que vai fazer depois de entregar o comando do Palácio Rio Branco para a vice-governadora Mailza Assis.
Durante a cerimônia de passagem da faixa governamental, nesta quinta-feira (2), o pré-candidato ao Senado em 2026 disse que, após a cerimônia, vai viajar para ficar com a família e fazer um check-up.
“Aí eu vou dizer: sextou pra mim. Eu vou viajar amanhã, vou pra Manaus, vou pra Manaus ficar com meus pais. Durante 20 anos, eu sempre ficava nessa, pra lá e pra cá. Agora eu vou passar uns dias com eles e, depois, vou fazer um check-up. É de saúde mesmo, questão de rotina. Pra me preparar pra um novo vestibular.”
Com a passagem da faixa, Mailza assume o Governo já a partir desta quinta, sendo a segunda mulher a governar o Acre na história.