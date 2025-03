Nível do Rio Acre sobe para 11,52m em Rio Branco, mas segue abaixo da cota de alerta

O nível do Rio Acre em Rio Branco chegou a 11,52 metros na medição realizada às 18h desta quarta-feira (5), conforme dados da Defesa Civil Municipal. O aumento de 68 centímetros em relação à manhã reforça a necessidade de monitoramento contínuo, embora o manancial ainda esteja abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros.

Mesmo sem registro de chuvas significativas ao longo do dia, o volume de água no rio continua subindo. A Defesa Civil acompanha as flutuações para agir rapidamente caso o nível se aproxime da cota de transbordo, que é de 14 metros.

A previsão meteorológica para os próximos dias será fator determinante para definir o comportamento do rio. Enquanto isso, autoridades seguem em atenção para minimizar possíveis impactos à população.