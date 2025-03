A pequena Maitê Valentina da Costa, de 1 ano e 4 meses, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança de Rio Branco, após ter sido baleada na cabeça durante um ataque a tiros no último sábado (8), no bairro Defesa Civil, na capital acreana.

A mãe da criança, Maria Luiza Pereira, relatou que a menina apresentou piora no quadro de saúde entre terça (11) e quarta-feira (12), voltando a ter inchaço no cérebro e febre.

“O cérebro dela inchou novamente. Falaram que não vão mais dar medicamento para desinchar, vão deixar sem. Eu e o pai dela estamos vindo no hospital de manhã e à tarde”, afirmou ao g1.

Segundo Maria Luiza, a filha foi atingida por dois disparos na cabeça, um dos quais atravessou o crânio, enquanto o outro ficou alojado. A bebê segue sem previsão de alta, e a família iniciou uma campanha para arrecadar doações de produtos de higiene pessoal.

A Polícia Civil informou que o alvo do ataque seria o pai da criança. No entanto, Maria Luiza negou qualquer envolvimento do marido com atividades criminosas.

“Meu marido não ameaça ninguém. É um pai de família, ele vem e vai pra casa. Fiquei sabendo depois que os atiradores queriam matar qualquer homem que estivesse na rua”, disse.

No momento do ataque, além de Maitê e seus pais, estavam presentes o irmão de apenas três meses, uma tia da menina e um amigo da família, um adolescente de 14 anos que também foi baleado.

A mãe da criança relatou ao g1 que o pai estava pegando a filha no carrinho de bebê quando os tiros começaram.

“O carro chegou e o pai dela correu. O amigo (adolescente de 14 anos) viu que os tiros iam pegar nela (Maitê) e se meteu no meio. Se ele não tivesse feito isso, os tiros que ele pegou iam ser todos nela”, disse Maria Luiza ao g1.