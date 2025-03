Oficina Carimbó para o Despertar do Corpo celebra 10 anos com experiência imersiva em Rio Branco

A oficina “Carimbó para o Despertar do Corpo, 10 anos – uma potência criativa da/na Amazônia, memórias corporais para um certo enlouquecer” será realizada de 10 a 23 de março de 2025, no Centro de Convivência e Cultura “Arte de Ser”, localizado no Parque Capitão Ciríaco, em Rio Branco. O projeto foi aprovado no Edital de Patrimônio 12/2023 do Fundo Municipal de Cultura e disponibilizará 15 vagas gratuitas para pessoas de 8 a 80 anos, incluindo crianças acompanhadas por um responsável.

A oficina busca resgatar ancestralidades corporais e promover um mergulho na expressão da dança do carimbó, além de abordar temas como empoderamento feminino, educação patrimonial, letramento racial e a desconstrução do movimento corporal. Durante o evento, também será realizada uma mostra de filmes sobre carimbó e uma palestra com a socióloga Jaycelene Brasil sobre a luta antirracista.

Sobre o método Carimbó para o Despertar do Corpo

Criado há 10 anos pela artista paraense Camila Cabeça, radicada em Rio Branco, o método “Carimbó para o Despertar do Corpo” é fruto de pesquisas sobre o corpo amazônico e suas conexões com práticas terapêuticas. O projeto se consolidou como uma tecnologia terapêutica ao longo dos anos, sendo aplicado em diferentes cidades do Brasil.

A experiência propõe uma anamnese metodológica baseada em quatro etapas: observação, registro, exploração e apropriação, criando um processo terapêutico que se integra às práticas do CECCO Arte de Ser e do Parque Capitão Ciríaco.

Dança e saúde mental

A oficina também aborda a relação entre dança e saúde mental, baseando-se em referências como Deleuze e Guattari. A proposta é utilizar a dança como ferramenta de expressão e reabilitação, permitindo a reconstrução de territórios corporais e subjetivos por meio do movimento. O projeto se insere na abordagem clínica do CECCO Arte de Ser, que busca transformar a experiência terapêutica através da arte.

Sobre o CECCO Arte de Ser

O CECCO Arte de Ser é o primeiro e único Centro de Convivência e Cultura do Acre e da Região Norte, criado como serviço público de reabilitação psicossocial pelo Decreto Nº 9.545 de 23 de agosto de 2018. As oficinas realizadas no centro promovem a expressão artística e o convívio social, contribuindo para a implementação da Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei 10.216/01).

Calendário da oficina

10/03 (segunda-feira): 14h

14h 12/03 (quarta-feira): manhã e tarde

manhã e tarde 13/03 (quinta-feira): manhã e tarde

manhã e tarde 21/03 (sexta-feira): manhã e tarde

manhã e tarde 22/03 (sábado): palestra com a socióloga Jaycelene Brasil sobre a luta antirracista

palestra com a socióloga Jaycelene Brasil sobre a luta antirracista 23/03 (domingo): encerramento “Domingo no Parque”

Inscrições e financiamento

As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPABAh7E2CkP_ah9nLXjdfG1y-X6uuHjLWBZkr3mnlN7Xm4A/viewform.

Para mais informações, o contato é o telefone (68) 99990-5292 (Camila Cabeça).

O projeto é financiado pelo Edital de Patrimônio Cultural do Fundo Municipal de Cultura 12/2023 e conta com parceria do CECCO Arte de Ser. Apoiam a iniciativa o vereador André Kamai, o deputado estadual Edvaldo Magalhães, a Fundação Elias Mansour e a AcreLog.