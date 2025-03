Palhacidade: espetáculo estreia em Rio Branco unindo musica e teatro

Com a circulação do espetáculo SINIRA E CHUVISCO IN CONCERT! um espetáculo cênico musical para todas as idades que, utilizando-se de elementos cômicos, realiza um passeio pela pluralidade da música brasileira e emociona abordando questões como união, pertencimento e valores que fazem a vida e a arte valerem à pena.

Protagonizado pelas atrizes e cantoras Carol Di Deus e Sandra Buh o espetáculo circulará por dois parques da cidade de Rio Branco/AC, sendo eles o Horto Florestal e o Parque Chico Mendes. As apresentações acontecerão no mês de março, onde comemora-se o dia do Teatro e do Circo, em dois domingos consecutivos. Duram em média 50 minutos, e tem como público alvo o público infantil, mas é um espetáculo que atinge pessoas de todas as idades.

Sinira e Chuvisco in Concert é um espetáculo versátil, tanto pode ser apresentado no teatro, como em espaços alternativos e também na rua. Une teatro, música e palhaçaria, para falar de forma lúdica e atrativa sobre a diversidade da cultura brasileira, tendo foco os ritmos brasileiros.

A circulação por parques da cidade pretende tornar a arte mais acessível, oferecendo um produto cultural de forma gratuita e em espaços públicos.

SERVIÇO:

HORTO FLORESTAL

Quando: 16 de março (domingo) às 16h30

PARQUE CHICO MENDES

Quando: 23 de março (domingo) às 10h30

Ficha Técnica: Elenco: Atrizes/Cantoras – Carol Di Deus e Sandra Buh | Banda – Violão – James Fernandes | Acordeon – Nilton Castro | Percussão – João Gabriel Brito | Sonoplastia: Narjara Saab | Contrarregragem: Ivan de Castela | Concepção do Projeto e Dramaturgia Cênico Musical – Carol Di Deus | Colaborações Textuais e Cênicas – Sandra Buh e Narjara Saab | Direção, Figurino e Cenário – Carol Di Deus e Sandra Buh | Fotografia: Narjara Saab – Sol e Lua Fotografia

Créditos: Realização: Carol Di Deus | Produção: AcreAtiva Produções (Carol Di Deus e Narjara Saab) | Financiamento: Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) por meio do Edital 06/2024 da FGB – Prefeitura de Rio Branco | Apoio: SEMEIA