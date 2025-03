Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de jovem em Cruzeiro do Sul; saiba mais

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (11), um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento na morte de João Vitor Silva Borges, de 21 anos, em Cruzeiro do Sul. As prisões fazem parte de uma investigação que busca identificar todos os responsáveis pelo crime, que teria ligação com uma disputa entre facções criminosas.

O corpo de João Vitor foi localizado às margens do Rio Juruá, na divisa entre o Acre e o Amazonas, na tarde de terça-feira (11), após estar desaparecido desde o último sábado (8). Ele apresentava múltiplas perfurações de faca e estava com as mãos amarradas para trás.

A mulher detida é apontada pelas autoridades como a pessoa que levou João Vitor até o local onde ele teria sido “julgado” e assassinado. As investigações indicam que a vítima pode ter sido morta em um ponto diferente daquele onde o corpo foi encontrado, sugerindo a participação de várias pessoas no crime.

A Polícia Civil também informou que pelo menos seis indivíduos podem estar envolvidos na morte do jovem e que novas prisões devem ocorrer nos próximos dias. A investigação segue para determinar a motivação exata do crime e esclarecer todas as circunstâncias.

O caso segue sob responsabilidade das forças de segurança, que reforçam a importância de colaboração da população no fornecimento de informações que possam auxiliar na elucidação do homicídio.