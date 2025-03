“Por enquanto terminou”, diz Geraldo Luís após perder programas

Geraldo Luís perdeu seus dois programas na RedeTV!, que fez alterações na grade de programação recentemente. E, na quarta-feira (12/3), o apresentador usou as redes sociais para comentar as mudanças, sem dar muitos detalhes de seu futuro na emissora.

“Obrigado Ultrafarma e a toda equipe Ultra Prêmio Show e ao amigo ultra gente fina Elias de Souza Abrão”, escreveu ele na primeira postagem.

Em outro vídeo, ele completou: “Fim do Geral do Povo na RedeTV! Todas essas palavras são pequenas diante do agradecimento a todos vocês, que sempre me apoiam em momentos desafiadores da minha vida! Seguimos com força fé e muita mas muita coragem, afinal sou um apaixonado por televisão aberta e seu poder junto a massa”, definiu.

Novo desafio na emissora

Ao falar com seus fãs, ele analisou como foi receber o convite para o novo formato: “Quando chegou pra mim o convite ‘Geraldo, você vai fazer um programa às terças-feiras de game’. Eu nunca apresentei um programa de game. Como assim um programa de perguntas e respostas? Ganhei mais que um diretor [Elias Abrão], ganhei uma equipe determinada que veio comigo. Era um programa de vendas, mas era um programa de televisão”, afirmou.

E seguiu com seu relato: “Mas eu nunca tinha apresentado. Era um programa que ia precisar de um Geraldo Luís alegre, diferente dos domingos, não um contador de histórias. E vou dizer pra vocês, fiquei: ‘Será que vou conseguir?’”, questionou.

No fim da primeira publicação, ele analisou: “No Ultra, nós brincamos. Vendendo produtos, mas brincamos. Foi um lado onde também me exercitei, foi uma aprendizagem, uma escola. Televisão é uma escola e eu aprendi. Lá eu pude brincar, me fantasiei de vampiro, de dançarino. Foi mais desafiador que domingo, não pensem que é fácil. Por enquanto terminou”, disse.

O programa dominical

Sem das detalhes de como ficará seu futuro na emissora, ele pontuou: “Fim do Geraldo Povo na RedeTV. Todas essas palavras são pequenas diante do agradecimento a todos vocês, que sempre me apoiam em momentos desafiadores da minha vida! Seguimos com força, fé e muita, mas muita coragem, afinal sou um apaixonado por televisão aberta e seu poder junto a massa”, comentou, antes de finalizar:

“Agradecimento. Aprendi isso na minha vida com a minha mãe. E nesse momento tenho que agradecer ao meu público. Eu e minha pequena gigante equipe fizemos e tentamos fazer o melhor pra entregar. Se erramos, foi na tentativa de acertar porque televisão é a arte da ousadia”, analisou.

Saída de Geraldo Luís

Em nota enviada à Folha de São Paulo, a RedeTV! confirmou que Geraldo Luís não comandará mais as atrações em que estava à frente, mas negou os rumores sobre sua demissão, afirmando que o comunicador está envolvido em novo projeto da emissora.

“Geraldo Luís permanece contratado da emissora e já está trabalhando em um novo projeto, que será anunciado em breve. Na tarde desta segunda-feira (10), o apresentador se reuniu com a diretoria artística para alinhar os detalhes e definir as novidades que virão por aí. Geraldo Luís e a direção artística da RedeTV! estão empenhados e entusiasmados em construir um novo capítulo na história desta parceria de sucesso”, afirmou a RedeTV! em nota.

O apresentador também se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa. “Ele está satisfeito, junto com a diretoria da RedeTV!. Já está desenvolvendo o projeto. Vai dar tudo certo para todo mundo, foi uma reunião muito boa que ele teve hoje. Está todo mundo bem unido [para dar certo]”, disse em nota enviada ao Notícias da TV.